Ascolti TV ieri 9 agosto 2022: oltre un milione ricordano Olivia Newton-John

Ascolti TV ieri 9 agosto 2022: il film simbolo dell'attrice scomparsa è stato visto da 1.69 milioni di spettatori per il 12,7% di share

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV con il film Un Principe (quasi) Azzurro, che ha intrattenuto 2.006.000 spettatori pari al 14.5% di share. Seconda posizione per Grease su Italia 1 nel giorno della morte di Olivia Newton-John. Il film cult ha emozionato 1.694.000 spettatori pari al 12.7%. Medaglia di bronzo per Canale 5 con Viaggio nella Grande Bellezza, che ha raccolto davanti allo schermo 1.070.000 spettatori pari all’8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 9 agosto 2022 per le altre reti: Un’Ora Sola vi Vorrei su Rai2 con 797.000 spettatori (5.7%), Filorosso su Rai3, in onda dalle 21.54 alle 23.59, con 575.000 spettatori per il 5% di share (presentazione con 590.000 spettatori e il 4% di share), Controcorrente Speciale su Rete 4 con un a.m. di 701.000 spettatori (5.3%), In Onda su La7 con 608.000 spettatori (4.5%), Paura in Volo su TV8 con 403.000 spettatori (3%), Palermo Milano – Solo Andata sul Nove con 404.000 spettatori (3%).

Ascolti TV ieri 9 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è nuovamente prima anche negli ascolti TV ieri 9 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.937.000 spettatori con il 19.8% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.117.000 spettatori (14.2%), NCIS su Italia 1 con 938.000 spettatori (6.4%), Viaggio in Italia su Rai3 con 633.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole con 1.202.000 spettatori (8.1%), Controcorrente su Rete 4 con 849.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 914.000 (6.2%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.035.000 spettatori (7%).