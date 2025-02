Ascolti tv, Prima Festival ok con super Corsi (che si commuove in diretta). Barra-Poletti vs Gramellini...

Ascolti tv ieri 9 febbraio 2025: Prima Festival ok con super Corsi (che si commuove in diretta)

Prima Festival su Rai1 viaggia già forte con 4.811.000 spettatori (23.5%). Il conduttore Gabriele Corsi, il cui padre è affetto da una malattia degenerativa (come lo stesso presentatore del Nove ha raccontato nel suo libro Che bella giornata, speriamo che non piova), si è commosso ascoltando il brano "Quando sarai piccola" di Simone Cristicchi che tratta proprio il tema dell'Alzheimer.

"Ascoltandoti, anche in prova, non c’era… non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero, non so se sia così ma io dico semplicemente: grazie", le parole di Gabriele Corsi che poi con le lacrime agli occhi, ha chiesto scusa, voltandosi dall’altra parte. I due si sono infine abbracciati in diretta tv. Un momento davvero commovente.

Ascolti tv, De Martino sopra 6 mln. Paperissima Sprint cresce

Affari Tuoi di Stefano De Martino porta Rai1 a 6.102.000 spettatori (29.2%).

Paperissima Sprint su Canale 5 sale a 2.741.000 spettatori (13.1%) contro i 2.660.000 spettatori (12.9%) della scorsa domenica.

Ascolti tv, Barra-Poletti: vittoria netta contro Gramellini

Anche 4 di Sera Weekend cresce a 1.048.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 865.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Nella precedente puntata la coppia Barra-Poletti avevano interessato 881.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 742.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte.

In Altre Parole… Domenica invece scende a 778.000 spettatori (3.7%). La scorsa settimana Massimo Gramellini aveva raggiunto 833.000 spettatori (4%).