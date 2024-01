Ascolti tv, il film di Rai 1 stracciato dalla replica di Canale 5. Boom di Quarto Grado

Ascolti tv, Il Volo (in replica) su Canale 5 batte "La Befana vien di Notte 2" su Rai 1

Nella serata di ieri, venerdì 5 gennaio 2024, su Rai1 La Befana vien di Notte 2 – Le Origini in prima tv ha conquistato 2.234.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 Il Volo – Tutti per Uno in replica ha incollato davanti al video 2.429.000 spettatori con uno share del 16.8% (After Show: 739.000 – 10.8%). Su Rai2 il finale di stagione de Il Giro del Mondo in 80 Giorni raccoglie 738.000 spettatori con il 4.2% (primo episodio a 760.000 e il 4.1%, secondo episodio a 717.000 e il 4.4%).

Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre raccoglie 1.230.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 la prima tv di Gli occhi di Tammy Faye raccoglie 568.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori (8.7%). Su La7 Il treno raggiunge 566.000 spettatori e il 3.4%. Su Tv8 La Bella e la Bestia ottiene 598.000 spettatori (3.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza sigla 572.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 Live! – Corsa contro il tempo arriva a 437.000 spettatori (2.4%).

Su Rai4 Criminal segna 335.000 spettatori pari all’1.9%. Su Iris Oliver Twist è scelto da 291.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Wargames – Giochi di guerra sigla 294.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica raduna 181.000 spettatori (1%). Su Real Time Il Forno delle Meraviglie raggiunge 406.000 spettatori pari al 2.2%. Su TopCrime Chicago P.D. appassiona 275.000 spettatori (1.5%).