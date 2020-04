Ascolti tv, Il Volo vince nel prime time di Rai1. Floris re dei talk show

Ascolti tv, Il Volo vince su Rai1. Bene Pechino Express 2020

Su Rai1 Il Volo – Un’Avventura Straordinaria in replica ha vinto gli ascolti tv della serata di martedì 14 aprile 2020 con 4.272.000 spettatori e il 15.3% di share. Su Canale 5 Animali Fantastici e Dove Trovarli arriva a 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share. Chiude bene Pechino Express 2020 che ha visto la vittoria de Le Collegiali in finale: su Rai2 3.045.000 spettatori con l'11.5% di share. Su Italia 1 Il Ciclone fa 2.186.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Ben Hur guadagna 460.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Shooter prende 526.000 spettatori con il 2.7%.

ASCOLTI TV, FLORIS E DIMARTEDI' VINCONO IL PRIME TIME DEI TALK SHOW

Ascolti tv dei talk show. Su Rai3 Carta Bianca fa 1.158.000 spettatori con share del 4.3% (presentazione di 11 minuti: 876.000 – 2.8%). Su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano fa meglio: 1.343.000 spettatori con il 5.8% di share. Il top del prime time è Floris su La7: DiMartedì conquista 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5% (DiMartedì più: 886.000 – 6..9%).

Ascolti tv, Access Prime Time: Striscia la Notizia al 19%. Gruber oltre il 9%

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica fa 5.463.000 spettatori con il 17.8%, mentre Striscia la Notizia su Canale 5 sale fino a 5.854.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post conquista 1.638.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI a 1.452.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età a 1.118.000 spettatori con il 3.8% mentre la soap in replica Un Posto al Sole convince 944.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia nella prima parte prende 1.478.000 individui all’ascolto (4.9%), scende nella seconda parte: 1.337.000 spettatori (4.4%). Su La7 Otto e Mezzo Lilli Gruber guadagna 2.855.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Guess My Age raccoglie 730.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco prende 336.000 spettatori con l’1.3%.