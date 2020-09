Ascolti tv, Imma Tataranni batte Renato Zero. Floris sale a 1,2 mln

Renato Zero (foto Lapresse)

Ascolti tv, Imma Tataranni batte Renato Zero. Bene Brignano su Rai2

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vince la serata degli ascolt tv con 3.581.000 spettatori pari al 16.7% di share. L'evento di Renato Zero su Canale 5, Zero il Folle, convince 1.570.000 spettatori pari al 10.5% di share. Il secondo posto è di Rai2 con un ottimo Enrico Brignano: Un’Ora sola è stat visto da 1.763.000 spettatori con il 7.4% di share.

Ascolti tv, Floris sale a 1,2 mln. Berlinguer in scia. Mario Giordano si ferma sotto al milione

La sfida dei talk show del martedì è all'insegna dell'equilibrio anche questa settimana. Floris con DiMartedì (tra gli ospiti Pierfrancesco Favino, Roberto Gualtieri, Mattia Santori) porta su La7 1.124.000 spettatori (share del 5.6%), #Cartabianca su Rai3 arriva in scia con 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. un po' più staccata Rete4, dove Fuori dal Coro di Mario Giordano (che ha intervistato Paolo SIleri e Andrea Crisanti) registra 976.000 spettatori con il 5.8% di share.

Tra gli altri programmi, bene Italia 1: The War – Il Pianeta delle Scimmie sale a 1.336.000 spettatori (6.8%), Su TV8 Name That Tune di Enrico Papi fa un buon 3.2% con 666.000 spettatori mentre sul Nove I Magnifici Sette è stato seguito da 497.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv, Porta a porta lancia Rai1 in seconda serata. Otto e mezzo sfiora l'8. Palombelli giù

In seconda serata il talk è vincente negli ascolti tv è 'Porta a porta' su Rai1 che incassa 1 milione 61mila spettatori con il 12,4% di share, unico programma della fascia a superare il milione di spettatori. Rai1 vincente anche nell'access prime time e nel preserale: la rete ammiraglia di viale Mazzini con i 'Soliti ignoti' a 4 milioni 744mila spettatori e il 17,8% di share. Bene nella fascia 'Otto e mezzo' della Gruber che su La7 ha avuto 2 milioni 4mila spettatori e il 7,9% di share. Lontana su Rete4 Stasera Italia News di Barbara Palomballi: 1.157.000 individui (4.8%) nella prima parte e 1.099.000 (4.3%) nella seconda. Nel preserale 'L'Eredità' è stata vista da 2 milioni 849mila spettatori con il 20% di share nella prima parte e da 4 milioni 184mila spettatori con il 22,5% nella seconda.