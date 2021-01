Ascolti tv, Juve-Napoli sfiora 30%. Giù Gruber. Insediamento Biden oltre 17%

Ascolti tv, Juventus-Napoli sfiora 30% e batte Made in Italy

La partita di Supercoppa Juventus-Napoli trasmessa da Rai1 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 7.860.000 telespettatori e il 29% di share (mercoledì scorso Juventus-Genoa di Coppa Italia aveva raccolto 4,8 milioni e 18,91%).Su Canale 5 la seconda puntata di 'Made in Italy' è stata vista da 2.525.000 telespettatori pari al 10,9% (in discesa su sette giorni fa: 3,2 milioni, 13,47%)

Ascolti tv, 'Chi l'ha visto? sul podio

Al terzo posto degli ascolti tv ecco 'Chi l'ha visto?' che su Rai3 ha conquistato 2.360.000 telespettatori e il 10,24% di share (in crescita sulla scorsa settimana, 2,1 milioni e 9,74%). Appena fuori dal podio Rai2 dove 'Qualcosa di speciale' ha registrato 1.429.000 telespettatori e il 5,63% di share, mentre Italia 1 con 'Alice in Wonderland' ha totalizzato 1.163.000 telespettatori e il 4,63%.

Ascolti tv, Barbara Palombelli sotto il 3,5%

Su La7 'Atlantide' ha interessato 899.000 telespettatori con uno share del 3,62% e Retequattro con 'Stasera Italia Speciale' ne ha ottenuti 798.000 con il 3,43%.

Su Tv8 'La cuoca del presidente' ha conquistato 541.000 telespettatori con il 2,09% mentre Nove chiude la classifica del prime time con 'Accordi & Disaccordi' (476.000 telespettatori, share 1,78%).

Ascolti tv, Biden: Speciale TG1 al 17,3%. La7 batte Rete 4

Speciale TG1 – Il Giorno di Biden ha raccolto 2.674.000 spettatori con il 17.3%. - TG LA7 Speciale sull’Inauguration day convince 850.000 spettatori con il 4.7%. TG4 – Speciale sull’insediamento di Biden alla Casa Bianca fa 342.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti Access Prime Time, Gruber batte Palombelli ma Otto e Mezzo scende

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.127.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.326.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.210.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.684.000 spettatori con il 6.2%. Un Posto al Sole raccoglie 2.025.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.477.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.229.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.069.000 spettatori con il 7.3% (2.377.000 spettatori, 8.5% il giorno prima). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 579.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 486.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv Preserale. L'Eredità batte Caduta Libera

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.832.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.392.000 spettatori (23.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.704.000 spettatori (14.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.814.000 spettatori (17.1%). Su Rai2 NCIS segna 827.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, e 1.221.000 spettatori (4.8%), nel secondo episodio. Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 671.000 spettatori con il 3.2%. CSI Miami ha ottenuto 623.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.375.000 spettatori con il 14.3%. Blob segna 1.322.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 932.000 individui all’ascolto (3.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 338.000 spettatori con l’1.4%.