Ascolti tv: la conferenza di Conte supera il 26% di share, Fazio batte Giletti

Nella serata di ieri, domenica 18 ottobre 2020, su Rai1 l’Edizione Straordinaria del Tg1 con la Conferenza Stampa del Premier Conte è stata seguita da 7.418.000 spettatori con il 26.7% di share.

L’Allieva 3 ha conquistato il 21.1% di share, mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso il 14.5%. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione del 3.9% e NCIS New Orleans del 4%. Su Italia 1 Una Spia e Mezzo ha intrattenuto il 4.8% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raggiunto l’11.4% e Che Tempo che Fa – il Tavolo l’8.2%. Su Rete4 Cast Away è stato visto dal 3.9% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.3% di spettatori nella prima parte e il 5% nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta del 2.1%, sul Nove Ultimo, il Capitano dell’1.3%, sul 20 Van Helsing dell’1.7%, mentre su Iris Accerchiato del 2.2%. Su Sky Sport Serie A il match Roma-Benevento sigla l’1.2%.