Ascolti tv, lunedì 12 agosto 2024: In onda boom! Telese-Aprile scaldano l'estate di La7. E Poletti-Barra su Rete 4...

Ascolti tv, lunedì 12 agosto 2024: Zelig su Canale batte Nero a metà di Rai1

Finite le Olimpiadi di Parigi 2024, in prime time torna il duello Rai1-Canale 5. Con la rete ammiraglia di Mediaset che si aggiudica la sfida degli ascolti tv di lunedì 12 agosto 2024 con Zelig – Il meglio di. Vince, ma non stravince: le repliche del programma comico toccano quota 1.740.000 telespettatori, share 15,50%. Tanto basta per tenere dietro Rai1 che a sua volta propone una replica: la serie tv Nero a metà che ha ottenuto nella prima puntata 1.584.000 telespettatori, per uno share del 12,04%, e nella seconda 1.476.000, 13,35%.

Il podio degli ascolti tv se lo prende la Coppa Italia di calcio su Italia 1 con il match Cagliari – Carrarese, Coppa Italia che va in gol con 731.000 telespettatori, share 5,82% e tiene dietro Rai 3 e Kilimangiaro Estate condotta da Camila Raznovich a quota 687.000, 5,51%.

I programmi di informazione di Rete 4 non vanno in vacanza: 4 di sera – Estate di guerra convince 630.000 con il 4,58%. Rai2 dopo due settimane da leader degli ascolti tv con le Olimpiadi di parigi 2024 deve accontentarsi di 570.000 telespettatori (4,07% di share) con 'Csi: Vegas'. Su Tv8 il film 'Operation Fortune' ha totalizzato 387.000 telespettatori (share del 3,28%), mentre su La7 'Roma di piombo – Diario di una lotta' ne ha ottenuti 295.000 (share 3,62%). Chiude gli ascolti del prime time il film trasmesso dal Nove 'Karate Kid II – La storia continua' visto da 230.000 telespettatori, (share dell'1,95%).

Ascolti tv, In Onda di Telese-Aprile volano quasi al 9% su La7

Interessante l'access prime time. Anche qui, non c'è più la concorrenza delle Olimpiadi di Parigi 2024 che in quell'orario proponevano spesso gare interessanti e magari qualche medaglia azzurra. Techetechetè ha la leadership della fascia portando su Rai1 2.498.000, 17,64%. Medaglia d'argento per Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.095.000 telespettatori, share 14,67%. Molto bene la coppia Telese-Aprile su La7 che vede quasi il 9% (8,72%) e porta In onda a 1.245.000 telespettatori.

Su Rai 3 Blob conquista 714.000 (5,57%) e a seguire Caro marziano tiene 683.000 (5,08%); Un posto al sole sale quindi a 778.000 (5,47%).

Ascolti tv, Barra-Poletti al 5% in access prime time su Rete 4

Rete 4 e il suo talk 4 di sera con il duo Barra-Poletti guadagna 693.000 telespettatori (share 4,98%) nella prima parte e 764.000 (5,40%) nella seconda.

Tv8 con Alessandro Borghese 4 Ristoranti conquista 529.000 telespettatori (share 3,78%), mentre sul Nove Cash or Trash registra 478.000 telespettatori (share 3,39%).