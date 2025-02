Ascolti tv, Alberto Angela-Montalbano e il Grande Fratello è ko. Giletti-Porro al fotofinish. Top&Flop

Ascolti tv ieri 17 febbraio 2025: Aberto Angela con Ulisse nella Sicilia di Montalbano stende il Grande Fratello

Aberto Angela torna su Rai1 con Ulisse: il piacere della scoperta - La Sicilia di Montalbano. Lo speciale sui luoghi del commissario creato dalla penna di Andrea Camilleri ha incollato al video 4.160.000 spettatori (23.3%).

Il Grande Fratello su Canale 5 resta al secondo posto con 2.161.000 spettatori (16.7%). Il reality di Alfonso Signorini cala rispetto all'ultima puntata prima di Sanremo 2025 in cui aveva chiuso con 2.246.000 spettatori (17.8%).

Terza posizione per Captain America: Civil War su Italia 1 con 1.193.000 spettatori (7.2%).

Ascolti tv, Giletti-Porro, chi ha vinto

Lo stato delle cose scende e Quarta Repubblica si prende il posto di primo talk

- Lo stato delle cose su Rai3 scende a 799.000 spettatori (4.8%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva raggiunto 833.000 spettatori (5.2%).

- Quarta repubblica su Rete 4 fa invece un piccolo passo avanti a 719.000 spettatori (4.9%). Lunedì scorso Nicola Porro aveva ottenuto 689.000 spettatori (4.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 febbraio 2025 per le altre reti: 99 da battere su Rai2 con 1.191.000 spettatori (7%), La7 Doc - Navalny: Cronaca di un omicidio di Stato con 677.000 spettatori (3.5%), Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 511.000 spettatori (2.6%), Katia Follesa - Finchè social non ci separi sul Nove con 363.000 spettatori (1.9%).