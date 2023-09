Ascolti tv, Mannoni: "Rai troppo allineata al governo, meglio guardare Mentana o Porro"

Mannoni, l'ex Linea Notte bastona la Rai: "Ha deluso il pubblico, la gente cambia canale. Basta guardare gli ascolti tv"

“Fatico a riconoscere il servizio pubblico. E come me, tanti di quelli che incontro mi chiedono: ma che sta succedendo alla Rai?”. A dirlo a Repubblica è Maurizio Mannoni, storico conduttore di Linea Notte su Rai 3, oggi in ferie “forzate” fino a quando non andrà in pensione.

Oggi, infatti, racconta, è un “assiduo neo-frequentatore dei giardinetti” dove porta la sua nipotina. Ma ciò che impressiona davvero il conduttore è “la delusione, la disaffezione di una fetta consistente del pubblico”.

Ma secondo Mannoni, non si tratta di una cosa nuova. Il conduttore spiega infatti che si tratta di “un processo che non è cominciato adesso, ma che i vertici attuali mi pare abbiano aggravato. La fidelizzazione è un’operazione lunga e complessa: troncare di netto con conduttori e programmi che avevano una loro identità, un seguito, un certo appeal può sembrare facile – togli un po’ di roba che c’era prima e ne metti un’altra, badando solo alla fedeltà politica – ma rischi moltissimo”.

In questo modo, sostiene Maurizio Mannoni, si finisce per favorire la concorrenza: “Se tu non offri più un prodotto interessante per una fetta di pubblico, che fra l’altro è quello più legato alla Rai, e questo pubblico trasmigra altrove, è un problema”, riferendosi, senza fare nomi, “a quella parte di Rai 3 che non esiste più”.

Mannoni, l'ex di Linea Notte: "Per sottrarvi alla televisione pubblica guardate Mentana, Porro o...

Continua...