Ascolti Tv, Mara Venier grillina: a Domenica In regnano i politici a 5 stelle

Mara Venier grillina o comunque simpatizzante pentastellata. Questo si evince dalla provenienza politica degli ospiti che, in questi mesi, la bionda presentatrice ha accolto nel salotto di Domenica In chiamati dal mondo istituzionale. Il 24 novembre 2019, a varcare le porte dello studio del contenitore domenicale di Rai1, è stato Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il 23 febbraio 2020 è stato protagonista il Primo Ministro Giuseppe Conte e domani, 1 marzo, interverrà il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, grande amico di Zia Mara. Se i primi due erano giustificati (il Ministro Bonafede fu ospite nella giornata di celebrazione delle donne vittime di violenza per spiegare i provvedimenti presi dal suo Ministero al riguardo, e il Premier Conte intervenne relativamente all'emergenza Coronavirus), un terzo invito a un terzo esponente pentastellato risulta un tantino forzato. Per giunta una settimana dopo aver avuto ospite il Presidente del Consiglio in quota M5s...

Al riguardo si aprono vari scenari interessanti. Mara Venier, pur non essendo una giornalista, può senz'altro intervistare esponenti politici nel suo salotto, ma non certo tutti dello stesso partito. Domenica In, dal canto suo, non è una trasmissione riconducibile a "testata" e, il 30 marzo prossimo, è previsto il referendum sul taglio dei Parlamentari, cavallo di battaglia del m5s. Ci si aspetta dunque che, nelle prossime settimane, gli inviti nella trasmissione condotta dalla Venier si estendano a politici di altri schieramenti. Ma, nel frattempo, siamo sicuri che sia tutto in regola? Cosa ne pensa la Vigilanza Rai, o l'AgCom?