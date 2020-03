Ascolti Tv: Maria De Filippi disintegra Guaccero-Ruggeri. Caporetto Rai1

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 8 marzo 2020, in prima serata, vedono C'è Posta per te condotto da Maria De Filippi conquistare 6.611.000 spettatori (29.31%), disintegrando su Rai1 Una Storia da Cantare dedicato a Gianni Morandi e i suoi 3.060.000 spettatori (13.49%). Su Rai2 il telefilm NCIS ha radunato 1.555.000 spettatori (5.72%) e FBI 1.092.000 (4.53%). Su Italia 1 il film di animazione Kung Fu Panda 2 ha divertito 1.343.000 spettatori (5.09%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta condotto da Mario Tozzi ha informato 1.272.000 spettatori (5.50%). Su Rete4 lo Speciale Stasera Italia sul Coronavirus condotto da Veronica Gentili fa riflettere 1.156.000 spettatori con il 4.50% di share. Su La7 il film Albert Nobbs con Glenn Close ha raccolto dal canto suo 566.000 spettatori con uno share del 2.22%.

Travolta dalle polemiche sul web per non aver dedicato uno speciale alle nuove misure restrittive istituzionali che chiudono la Lombardia e 14 province onde limitare i contagi del Coronavirus (clicca qui per leggere), l'Ammiraglia Rai soprattutto racimola scarsi risultati con l'esangue programma canoro in prima serata, del quale ieri sera è andata in onda la puntata conclusiva di questa stagione. Si spera - visti i riscontri - l'ultima di sempre. Encomio a Rete4 e a Stasera Italia condotto da Veronica Gentili per il Servizio Pubblico sull'evoluzione dell'emergenza contagio.