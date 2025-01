Ascolti tv, Affari Tuoi-Striscia la Notizia che distacco. Floris-Otto e Mezzo rallenta ma stende Del Debbio

Ascolti tv ieri 21 gennaio 2025: Affari Tuoi vs Striscia la Notizia senza storia

Affari Tuoi rallenta dopo l'incredibile exploit di lunedì in cui aveva superato il 32%. Stefano De Martino ieri su Rai1 ha invece raggiunto 6.521.000 spettatori (29.5%). Scende ancora Striscia la Notizia, che su Canale 5 si ferma a 2.883.000 spettatori (13%). Il lunedì la coppia Iacchetti-Greggio aveva conquistato 2.890.000 spettatori (13.3%).

Ascolti tv, Floris con Otto e Mezzo non dà scampo a Del Debbio

4 di Sera arriva su Rete a 1.099.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 934.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Nella puntata precedente il talk dell'access prime time condotto da Paolo Del Debbio aveva interessato 1.146.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 977.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte

Otto e Mezzo con alla conduzione Giovanni Floris per tutta la settimana si ferma a 1.755.000 spettatori (7.9%). Il lunedì il talk di La7 aveva ottenuto 2.095.000 spettatori (9.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 5.157.000 spettatori (24.3%), TG2 Post con 501.000 spettatori (2.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.395.000 spettatori (6.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.352.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole con 1.582.000 spettatori (7.1%), Celebrity Chef su TV8 con , Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con .