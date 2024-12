Ascolti tv, Di Martino vola prima del disastro Rai1. Striscia la Notizia cresce. Amadeus e Lilli Gruber... Top e Flop

Ascolti tv ieri 4 dicembre 2024: Di Martino tiene alta Rai1 con Affari Tuoi. Striscia la Notizia accelera

Affari Tuoi salva la fascia del prime time di Rai1 con 5.665.000 spettatori (27.2%). Il film Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 che ha seguito il game show di Stefano De Martino ha infatti ottenuto un risultato disastroso (qui i dati di tutta la prima serata) ed è stato letteralmente surclassato dalla puntata finale di This is Me su Canale 5 (3.034.000 spettatori - 21.8%). Striscia la Notizia cresce ancora a 3.045.000 spettatori (14.7%). La scorsa puntata aveva chiuso con 3.041.000 spettatori (14%).

Ascolti tv, Amadeus cresce prima de La Corrida con Chissa chi è

Chissà chi è si mantiene invece stabile nonostante il traino de La Corrida, programma condotto sempre da Amadeus in prima serata. Il game show del Nove sale lievemente a 403.000 spettatori (2%) nella prima parte e 547.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte di durata maggiore. Il martedì Amadeus aveva invece interessato 475.000 spettatori (2.2%) nella prima parte e 547.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte.

Ascolti tv Del Debbio-Gruber, com'è andata

4 di Sera fa un piccolo passo indietro con 998.000 spettatori (5%) nella prima parte e 966.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Paolo Del Debbio nella puntata precedente aveva incollato al video 1.098.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.043.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte. Scende anche Otto e mezzo su La7 a 1.696.000 spettatori (8.2%). Il martedì Lilli Gruber era salita a 1.894.000 spettatori (8.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 dicembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.480.000 spettatori (22.6%), TG2 Post con 660.000 spettatori (3.2%), N.C.I.S – Unità Anticrimine su Italia1 con 926.000 spettatori (4.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.220.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole con 1.549.000 spettatori (7.4%).