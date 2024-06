Ascolti tv, Merlino in vacanza. Pomeriggio 5 News vola con la Branchetti

Ascolti tv ieri 17 giugno 2024: Pomeriggio Cinque News con Branchetti parte in leggero calo rispetto all'ultima puntata di Pomeriggio Cinque con Merlino

Simona Branchetti ha debuttato ieri su Canale 5 con Pomeriggio Cinque News ed è venuto naturale il confronto con Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque che in passato si diceva potesse essere sostituita proprio da Branchetti. Merlino nei giorni scorsi ha ottenuto la conferma direttamente dal presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ma come spesso succede sono i numeri in termini di ascolti tv a decidere le sorti di un volto televisivo.

Si può dire che per Branchetti non è stato un esordio con il botto. Pomeriggio Cinque News nella prima puntata ha interessato 1.137.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e 1.135.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte (I Saluti a 993.000 e l’11.4%). Merlino ha invece chiuso la stagione di Pomeriggio Cinque lo scorso venerdì con 1.140.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 1.047.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte (I Saluti a 1.042.000 e il 12.7%).