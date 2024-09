Ascolti tv: Monica setta, boom in prima serata contro Italia-Israele

Monica Setta sul podio dei programmi più visti nel lunedì in cui ha giocato l'Italia contro Israele totalizzando quasi 7 milioni di spettatori.

Storie di donne al bivio in prime time porta a casa il 6.06 per cento con quasi 900mila teste superando Saviano su Rai 3 e confermando Rai 2 prima rete dopo la mezzanotte. Un successo assoluto, commentano in Rai soprattutto perché la prima serata della Setta è stata prodotta esclusivamente internamente con un costo non superiore ai 20mila euro.

I picchi della serata sono stati l'intervista a Rita Dalla Chiesa che incolla 1milione di spettatori durante la partita, Simona Izzo che sale oltre il 10 ed Elisabetta Gregoraci in chiusura con le dichiarazioni sulla mamma e Flavio Briatore.

Stasera Monica Setta debutta con la nuova edizione di Storie di donne al bivio in seconda serata alle 23.10 su RAI2 aprendo con Patrizia Groppelli moglie del direttore del Giornale Alessandro Sallusti, Maria Soave e Antonella Mosetti.