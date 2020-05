Ascolti tv, Montalbano stravince con Belen: Canale 5 flop. Report a 2,3 mln

Ascolti tv, Rai1 e Montalbano stravincono con Belen. Canale 5 all'8,5%

Il Commissario Montalbano vince come sempre il prime time. Lunedì 11 maggio 2020 l'episodio Il campo del vasaio con Belen Rodriguez special guest star fa impennare Rai1 a 6.035.000 spettatori con il 23% di share. Su Canale 5 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re si ferma a 1.596.000 spettatori pari all’8.5% di share.

Ascolti tv, Report a 2,3 milioni. Rete 4. Quarta Repubblica sfiora l'8%

Il podio è di Rai3 con Report che vola a 2.310.000 spettatori con l’8.5% (la scorsa puntata aveva fatto il 7,49% con 1,985 milioni). Bene su Rete 4 Quarta Repubblica che fa il 7,8% con 1.556.000 spettatori (tra gli ospiti il ministro Teresa Bellanova, il viceministro all’Economia Antonio Misiani e l’ex Capo della Protezione civile Guido Bertolaso). La replica di Emigratis porta a Italia 1 1.556.000 spettatori con il 6.7%. Numeri simili per un'altra replica, quella di Rai2 con Stasera Tutto è Possibile che fa 1.470.000 spettatori e il 6.3% di share. Su La7 Schegge di Paura va a 823.000 spettatori con uno share del 3.3%. Quindi Tv8 con Delitti – Il Piccolo Lorys registra 524.000 spettatori con l’1.9%, mentre chiude il Nove con Africa Selvaggia e 273.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Palestre di vita di Salvo Sottile al 3,2% su Rai3

In access prime time, Salvo Sottile con Palestre di Vita (un racconto di storie di vita a partire dal rapporto con l’attività fisica e con lo sport di donne e uomini nell’Italia di oggi) fa l'esordio con 862.000 spettatori e il 3.2%, a seguire Un Posto al Sole con 805.000 spettatori e il 2.8%. Equilibrio tra Rai1 e Canale 5: la replica de Soliti Ignoti convince 5.135.000 spettatori con il 17.8%, Striscia la Notizia sale a 5.259.000 spettatori con uno share del 18.1%. Tra i talk di informazione, Rete4 con Stasera Italia nella prima parte registra 1.460.000 individui all’ascolto (5.3%) e nella seconda sono 1.595.000 spettatori (5.5%). Su La7 Otto e Mezzo fa bene con 2.546.000 spettatori (8.8%). Su Rai2 TG2 Post ottiene 1.440.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 CSI fa 1.307.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 Guess My Age arriva a 691.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco a 340.000 spettatori con l’1.2%.