Ascolti tv, Montalbano vince sempre. Floris vs Mario Giordano? Perde... la Berlinguer

ASCOLTI TV, MONTALBANO VINCE ANCHE IL MARTEDI'. LA CATTEDRALE DEL MARE KO

Il commissario Montalbano in replica vince anche il martedì. Negli ascolti tv del 26 maggio la prima serata se l'aggiudica l'episodio 'Come voleva la prassi' che port Rai1 al 20,86% e 4,879 milioni d’italiani. Sconfitta Canale 5, La cattedrale del mare si ferma all'11,50% e 2,635 milioni di contatti (numeri in linea con la scorsa settimana: 11,23% con 2,642 milioni).

ASCOLTI TV, LE IENE SUL PODIO

Il podio degli ascolti tv di martedì 26 maggio è per Le Iene Show che lanciano Italia1 al 10,20% e 1,906 milioni di telespettatori (pur se in calo sulla puntata del 19 maggio quando erano arrivate a 11,27% con 2,177 milioni).

ASCOLTI TV, FLORIS VS MARIO GIORDANO? PERDE... BIANCA BERLINGUER

La sfida dei talk show politici vede un equilibrio assoluto tra La7 e Rete4. Giovanni Floris con diMartedì conquista 1,298 milioni e il 5,5% in una puntata che vede tra gli ospiti Roberto Speranza e Francesco Boccia. Fuori dal coro su Rete4 di Mario Giordano (con intervista a Matteo Salvini) fa 1,260 milioni e il 6,59%. Chi esce sconfitto è #Cartabianca su Rai3. Per Bianca Berlinguer il 4,32% e 994 mila contatti.

A completare gli ascolti tv del prime time, su Tv8 Agente 007 – La morte può attendere fa 413.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Una settimana da Dio arriva a 554.000 spettatori con il 2.2%.