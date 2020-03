MediaTech

Domenica, 15 marzo 2020 - 10:12:00 Ascolti Tv: Oltre 7 mln Maria De Filippi, stancano gli speciali Coronavirus Auditel: Chiude in bellezza C'è Posta per te, calo d'interesse per gli approfondimenti sulla pandemia in prima serata di Marco Zonetti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 14 marzo 2020, in prima serata, vedono su Canale 5 la finale di C’è Posta per Te condotto da Maria De Filippi vincere con 7.185.000 spettatori (28.6%), battendo su Rai1 il film con Kevin Costner Black or White e i suoi 2.552.000 spettatori (10.1%). Su Rai2 Petrolio Files – Antivirus³ condotto da Duilio Gianmaria ha informato 1.467.000 spettatori (5.1%), e su Italia 1 il film di animazione Kung Fu Panda 3 ha divertito 2.044.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta con Mario Tozzi ha tenuto compagnia a 1.120.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia di Veronica Gentili ha ottenuto solo 946.000 spettatori con il 3.2% di share (il filone Coronavirus sta evidentemente stancando i telespettatori, probabilmente saturi degli stessi ospiti, chiamati in ogni spazio televisivo relativo alla pandemia). Su La7 Atlantide – Fuga dalla Guerra di Andrea Purgatori ha totalizzato solo 487.000 spettatori con uno share dell’1.9%, battuto da un Bond d'annata su Tv8. Il film Agente 007 – Si vive solo due Volte con Sean Connery ha divertito 572.000 spettatori con il 2% di share. Su Nove Clandestino si è fermato invece a 291.000 spettatori e l’1% di share.