Ascolti tv, Ore 14 con Infante viaggia più forte de La Volta Buona di Balivo

Ascolti tv, Ore 14 ieri ha raggiunto picchi dell'8% di share e oltre 1 milione di spettatori. Si tratta di un ottimo risultato considerando i vantaggi di cui gode Balivo

E' un momento estremamente positivo per Milo Infante. Si può dire che, con le debite proporzioni, nella fascia oraria del primo pomeriggio, Rai 2 grazie a Ore 14 viaggia a un ritmo superiore di Rai1. Non c'è dubbio sul fatto che la cronaca nera appassiona gli spettatori, ma forse anche Caterina Balivo, a cui è stata affidata la conduzione de La Volta Buona, non ha ancora ritrovato il tocco magico che la contraddistingueva nella sua precedente esperienza in Rai.

La showgirl ha preso il posto di Serena Bortone che conduceva Oggi è un altro giorno, ma non è riuscita a dare slancio al format dedicato a moda e lifestile lasciando per strada circa 500mila spettatori rispetto all'era Bortone. Ieri, ad esempio, La Volta Buona di Balivo è arrivato a 2.033.000 spettatori (16.35%) nella presentazione e 2.010.000 spettatori (19.8%) nella puntata. Il mercoledì aveva invece ottenuto 1.939.000 spettatori (16.07%) nella presentazione e 1.925.000 spettatori (18.86%).

Se però consideriamo il fatto che Ore 14 viene trasmesso nella stessa fascia oraria ma non può contare sullo stesso budget e visibilità garantita dalla prima rete, Milo Infante ha un percorso più lineare rispetto a Balivo. Ore 14 infatti ieri è arrivato a 902.000 spettatori per il 7,65% di share con picchi di dell'8% e oltre 1 milione di spettatori nella seconda parte del programma.

I numeri di Infante risultano ancora più importanti anche in virtù del fatto che il programma che lo segue, Bella Ma' condotto da Pierluigi Diaco, non riesce ad approfittare della scia di spettatori fornita da Ore 14, testimoniando l'attaccamento del pubblico al programma dedicato al crime.