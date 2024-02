Far West a Napoli, Perrino a Ore 14: "Vietare la vendita delle armi"

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, giovedì 8 febbraio, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A iniziare dall’omicidio-suicidio di Napoli, finito al termine di una sparatoria che ha gettato nel panico il vicinato di via Raffaele Testa. “Perché quest’uomo aveva una pistola, specie se si trattava di un agente andato in pensione tanti anni fa? Ci sono troppe pistole e armi in giro. Perché non facciamo una legge sul divieto di possedere armi?” è stata la proposta del direttore di Affaritaliani.it Perrino. “L’industria delle armi ci marcia su questo, ma le armi non servono. Io dico: ‘Facciamo a meno delle armi’”. “Oltretutto – ha continuato il direttore – Come mai non ci siamo accorti fino ad oggi che quell’uomo era squilibrato?”.

GUARDA L'INTERVENTO DEL DIRETTORE ANGELO MARIA PERRINO A "ORE 14"

Si è poi passati a parlare dell’omicidio di Santina Delai, 78enne di Puegnago del Garda, nel bresciano, assassinata nella propria abitazione dal figlio. Il movente? L’eccessiva "oppressione", a detta dell’uomo, della donna. “Tutti abbiamo avuto una mamma invadente, troppo premurosa – ha osservato Angelo Perrino – La novità di questi tempi è che si procede a ucciderla. Questo è l’elemento su cui riflettere e sconvolgente della società d’oggi”.

Spazio infine al caso di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti sua figlia Diana, di pochi mesi. “Bisogna entrare nella testa di questa donna, cosa che fino a questo momento forse non è stata fatta. Bisogna lavorare meglio su di lei con dei veri specialisti”.