Ascolti tv, palinsesti Rai 2020/2021: grandi ritorni e tante novità. ESCLUSIVO

ASCOLTI TV, PALINSESTI RAI 2020/2021: TORNA LA CLERICI... E LA ISOARDI?

Torna Antonella Clerici e sarà ripescata Lorella Cuccarini. Affaritaliani.it è in grado di anticipare i palinsesti

Elisa Isoardi

Rai della stagione 2020/2021 che l’ad di viale Mazzini Fabrizio Salini presenterà ufficialmente giovedì alla stampa e agli investitori pubblicitari. Restano solo due misteri nei palinsesti Rai: ci saranno o no Elisa Isoardi e Simona Ventura? La prima, persa la Prova del Cuoco, dovrebbe approdare alla guida dello storico brand Check Up sempre che, dopo i tagli al budget della rete ammiraglia, il direttore Stefano Coletta abbia fondi sufficienti. La Ventura, invece, prenderà il comando di un branded content, ma non si sa se da settembre o nel prossimo anno.



Monica Setta

Le certezze riguardano l'arrivo di Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1 ossia nella fascia lasciata libera da Caterina Balivo che si prende un anno di riposo dalla tv. A Uno Mattina al posto di Roberto Poletti (che va a fare l'inviato a La Vita in Diretta) e di Valentina Bisti, arrivano Marco Frittella e la brava Monica Giandotti dal Tg3. Altra Monica, in seconda serata su rai 1, è l'ex presidente Maggioni che ottiene 34 puntate di approfondimento giornalistico. La terza Monica è la Setta che, forte degli ascolti record dell'ultima stagione di Uno Mattina in Famiglia, è stata riconfermata per il 2020/2021. Con la giornalista, torna Tiberio Timperi.





Monica Giandotti

Ma la vera notizia è la rentrée di una fuoriclasse come la Clerici che si riprende la fascia del mezzogiorno dagli studi Rai di Milano e aggiunge in prime time la conduzione di The Voice Senior. La Vita in Diretta va all'ottimo Alberto Matano mentre la Cuccarini - lasciata fuori dal contenitore pomeridiano - viene ripescata alla guida dello Zecchino d'oro e forse in uno show di prima serata in primavera. Mara Venier resta straordinaria regina di Domenica In artefice di ascolti stellari fino a 4 milioni di spettatori a puntata. Milly Carlucci debutta a settembre con Ballando con le Stelle e a gennaio torna con The Mask.



Serena Bortone

Esordio eccellente anche per Nunzia De Girolamo che guida una seconda serata di 4 puntate sullo schema di Harem al maschile. Su Rai 2 torna Paola Perego con un programma del sabato pomeriggio dedicato a nonni e nipoti mentre in prima serata con Alessandro Giuli arriva a sorpresa Francesca Fagnani, bella e capace compagna di Enrico Mentana, amica del cuore di Monica Giandotti. E forse nel 2021 sbarca a Rai 2 pure Pierluigi Diaco che ha un progetto suggestivo e forte per un approfondimento di seconda serata.