Ascolti tv, Pane e libertà con Favino su Rai1 batte il film Contagion sul virus

Ascolti tv, Pane e libertà con Favino su Rai1 batte il film Contagion di Canale 5 sul virus

"Pane e Libertà – Giuseppe di Vittorio" (la storia dell’uomo che lottò per i diritti dei lavoratori) con Pierfrancesco Favino vince la serata degli ascolti tv di venerdì 1 maggio 2020: Rai1 ha conquistato 3.566.000 spettatori e il 13.5% di share. Battuto in volata il film Contagion che porta Canale 5 a 3.334.000 spettatori con il 12.4% di share.

Ascolti tv Auditel: Concerto del Primo Maggio a 2,2 milione

Il podio degli ascolti tv della serata è di Rai3 con il Concerto del Primo Maggio che convince 2.264.000 spettatori e l’8.7%. Quasi raddoppiati gli ascolti tv dello scorso anno, quando fu visto da 1 milione 210mila spettatori con il 5.7%. A seguire su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 con 1.960.000 spettatori (7.1%).

Bene Rete4 con Quarto Grado a 1.547.000 spettatori con il 6.7% di share, mentre su La7 Propaganda Live registra 1.292.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Rai2 NCIS conquista 1.660.000 spettatori e il 5.5% di share e The Rookie fa 1.506.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of arriva a 811.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori di Fratelli di Crozza fa 534.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv access prime time. Vince Canale 5 con Striscia la Notizia che arriva a 4.852.000 spettatori con uno share del 16.2%. Poco sotto Rai1 con la replica de Soliti Ignoti a 4.691.000 spettatori con il 15.8%. Su Rai3 l’anteprima del Concerto del Primo Maggio guadagna 2.177.000 spettatori con l’8%. Su Rai2 TG2 Post prende 1.224.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 CSI vede 1.303.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Stasera Italia nella prima parte fa 1.440.000 individui all’ascolto (5%) e nella seconda arriva a 1.338.000 spettatori (4.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo a 1.799.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age sale sino a 681.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco a 378.000 spettatori con l’1.3%.