Ascolti tv, per Formigli partenza da dimenticare: Tajani spinge Del Debbio

Ascolti tv ieri 14 settembre 2023: il talk di Rete 4 batte il rivale con 890mila spettatori per il 6,7% di share

Rai2 domina negli ascolti tv con la la semifinale degli Europei 2023 di pallavolo maschile vinta dall'Italia sulla Francia ha appassionato 3.012.000 spettatori con il 16.2% di share. La prima puntata de La Voce che hai Dentro con Massimo Ranieri su Canale 5 segue con 2.481.000 spettatori pari al 14.5% di share. Rai1 è solo terza con la replica di Ulisse – Il piacere della scoperta, che ha interessato 1.853.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 settembre 2023 per le altre reti: Mia moglie è un fantasma su Rai3 con 680.000 spettatori (3.7%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.181.000 spettatori (6.4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospite il vicepremier Tajani con 890.000 spettatori (6.7%), la prima puntata della nuova stagione di Piazzapulita su La7 con 706.000 spettatori (5.7%), The Karate Kid – La leggenda continua su TV8 con 272.000 spettatori (1.7%), Essere Moana – Segreti e misteri su Nove con 310.000 spettatori (1.7%).