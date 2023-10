Ascolti tv, Pomeriggio 5 sprofonda. La Vita in Diretta tocca il 22% di share

Ascolti tv ieri 4 ottobre 2023: La Vita in Diretta arriva a 1.82 milioni di spettatori per il 22% di share

Questo mercoledì non è stato per niente una giornata positiva per Myrta Merlino. I numeri di Pomeriggio Cinque sono infatti sempre più negativi mentre il suo diretto concorrente La Vita in Diretta addirittura cresce. E' probabile che il pubblico che non apprezza la nuova versione del programma di Canale 5 si stia spostando su Rai1.

Pomeriggio Cinque per gli ascolti tv ieri 4 ottobre 2023 arriva a 1.110.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.149.000 spettatori (14.4%) nella seconda parte (I Saluti a 1.193.000 e il 13.1%). Il programma condotto da Alberto Matano invece sale a 1.826.000 spettatori con il 22% di share (presentazione a 1.526.000 e il 21.5%).

Pomeriggio Cinque questo martedì aveva raggiunto 1.339.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.242.000 spettatori (15%) nella seconda parte (Saluti: 1.174.000 – 12.8%). La Vita in Diretta invece aveva raccolto 1.397.000 spettatori (18.4%) nella presentazione e 1.850.000 spettatori (21.7%) nel programma.