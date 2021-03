Ascolti tv: Quarto Grado vola al 7,5%. Zoro tocca il 6. E Crozza in replica...

Ascolti tv, Canzone Segreta batte le repliche di Paolo Bonolis

Canzone Segreta vince gli ascolti tv in prime time di venerdì 26 marzo 2021: Rai1 conquista 3.977.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5, in replica, Ciao Darwin 8 – Terre Desolate piace a 2.719.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Ascolti tv, Le Iene Show a un passo dall'8%. Propaganda Live fa il 6%

La lotta per il podio vede una quasi parità. Tre programmi quasi sullo stesso piano. Su Rete4 Quarto Grado tarriva a 1.465.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Le Iene Show ha convince 1.439.000 spettatori pari al 7.9% (presentazione a 1.413.000 e il 5.1%). Su Rai2 The Good Doctor segna 1.455.000 spettatori (5.3%), poi The Resident scende a 1.104.000 spettatori (5%).

Su La7 Propaganda Live di Zoro arriva a 1.119.000 spettatori con il 6%. Sul Nove la replica di Fratelli di Crozza prende 854.000 spettatori con il 3.3%

Ascolti tv, Titolo V chiude al 2,2%

Su Rai3 Titolo V chiude con 488.000 spettatori con il 2.2% (presentazione a 610.000 e il 2.2%). Su Tv8 T2 Trainspotting segna 245.000 spettatori (1%).

Ascolti tv, Lilli Gruber vola all'8,7% mentre la Palombelli fa il 4,7%

In access prime time Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli ottiene 1.271.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 1.206.000 (4.3%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber segna 2.401.000 spettatori (8.7%). Più staccato su Rai2 Tg2 Post con 1.087.000 spettatori (3.9%). La fascia viene vinta da Rai1 e i Soliti Ignoti – Il Ritorno che arrivano a 5.312.000 spettatori pari al 19.2%, battuta Canale 5 con Striscia la Notizia che segna 4.611.000 spettatori con il 16.7%. Bene Su Rai3 Via dei Matti n°0: 1.462.000 spettatori (5.5%).

Ascolti tv, TG1 stacca il TG5. Enrico Mentana sfiora il 6%

Tra i telegiornali vince il Tg1 di Giuseppe Carboni alle 20 con 6.304.000 (24.6%). Staccato il Tg5 di Clemente Mimun con 5.006.000 (19.3%). Enrico Mentana sfuora il 6%: iI Tg La7 viene seguito da 1.535.000 (5.9%). Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano fa 1.679.000 (6.2%). Stabile il Tg3 delle 19 con 2.753.000 (14%)