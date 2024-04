Ascolti tv, Rai 1 o Canale 5? Chi ha vinto la sfida? Ecco i dati (clamorosi)

Nella serata di ieri, domenica 31 marzo 2024, su Rai1 Fatima ha conquistato 2.518.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.406.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Rai2 Tutti i Sospetti su mio Padre ha raccolto 899.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York ha collezionato 1.173.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha raccolto davanti al video 1.469.000 spettatori con l’8.3% (anteprima a 768.000 e il 4.2%). Su Rete4 Cast Away viene visto da 647.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato 548 .000 spettatori con il 3.2% (presentazione: 405.000 – 2.2%).



Su Tv8 Ghostbusters Legacy ha registrato 454.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Ladyhawke segna 287.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Knockout – Resa dei Conti ha coinvolto .000 spettatori con il %. Su Iris Maria Maddalena ha ottenuto .000 spettatori (%). Su RaiMovie Mr Miliardo interessa .000 individui (%). Su RaiPremium Non Avere Paura – Un’Amicizia con Papa Woytyla intrattiene .000 spettatori (%). Sui canali Sky Sport l’incontro di tennis Sinner – Dimitrov ha raggiunto 1.507.000 spettatori pari all’8.2%. Lo rivela il sito internet www.davidemaggio.it.





ASCOLTI SEMPRE PIÙ DA RECORD PER IL TENNIS SU SKY

Ascolti sempre più da record per il tennis su Sky: ieri la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov - dalle 21.18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 511 mila spettatori medi e 2 milioni 600 mila spettatori unici, con l’8,3% di share e il picco di 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in occasione del match point. È record per un Masters 1000 su Sky, che ha ottenuto un risultato solo di poco inferiore al miglior match di tutti i tempi su Sky, la finale Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Ottimi ascolti anche per gli studi: grande seguito per il post gara, che ha raggiunto ben 590 mila spettatori medi complessivi, oltre 1 milione di spettatori unici e il 3,8% di share. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 254 mila spettatori medi complessivi.