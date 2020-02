Ascolti Tv: Rai1 batte Champions, bene Pechino Express, Berlinguer affonda

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 febbraio 2020, in prima serata, hanno visto su Rai1 il film Tv Al posto suo con Alessandro Tiberi, prodotto dalla Pepito Produzioni di Agostino Saccà, contrastare la partita di calcio Atlético Madrid-Liverpool (1-0) valevole per gli Ottavi di Finale di Champions League. Su Rai2 la seconda puntata di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca, in contemporanea con la triplice disfida dei talk show #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, DiMartedì presentato da Giovanni Floris su La7 e Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4. Su Italia1 si è invece concluso il nuovo ciclo de La Pupa e il Secchione condotto da Paolo Ruffini.

Il film Tv di Rai1 ha conquistato il 16% di share con 3.746.000 spettatori battendo la Champions League su Canale 5, che si è assestata a 3.787.000 con il 14.8%. Bene Pechino Express, che sale sul podio con 2.192.000 individui all'ascolto e il 10.3% di share, mentre La Pupa e il secchione chiude senza infamia e senza lode all'8.8% con una media di 1.642.000 spettatori.

La triplice sfida dei talk show politici viene vinta, come sempre, da Giovanni Floris che, con il suo DiMartedì conquista 1.265.000 spettatori con uno share del 5.7%, mentre Mario Giordano con Fuori dal Coro ha convinto 1.076.000 spettatori con il 5.4%. Crolla invece, su Rai3, Bianca Berlinguer che, con #Cartabianca, finito per giunta nel mirino dell'AgCom, attira solo 953.000 spettatori con il 4.4% di share.