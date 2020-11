Ascolti tv, Report alta quota (11.2%, ma cala). Gruber con Conte vola al 10%

ASCOLTI TV, PRIME TIME: Report supera Quarta Repubblica, raggiunge l'11% di share

Gli ascolti tv del prime time di lunedì 23 novembre 2020 vengono vinti dalla seconda puntata di Vite in Fuga con Anna Valle su Rai1 con 4.542.000 spettatori e il 18.4% di share. Su Canale 5 la 21° puntata del GF Vip 5 ha raggiunto 3.497.000 spettatori pari al 20.2% di share (sette giorni fa: 19,65% e 3,5 milioni).

Report su Rai 3 sale sul podio con 2.866.000 spettatori e uno share dell’11.2%. Numeri altissimi anche se in calo su lunedì scorso quando aveva raggiunto addirittura il 13,26% e 3,450 milioni.

Su Rai2 Assassin’s Creed ha interessato 829.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Logan–The Wolverine ha raccolto 1.528.000 spettatori (6.5%).

Rete4 con Quarta Repubblica viene visto da 1.168.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 716.000 spettatori con uno share del 3% (presentazione dalle 21.37 alle 21.52: 942.000 – 3.9%). Su Tv8 il finale di Gomorra 4 ha intrattenuto 809.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Aspirante Vedovo ha raccolto 516.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 la stagione finale de Il Trono di Spade ha raccolto 242.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai5 Nessun Dorma segna 56.000 spettatori e lo 0.2%. Su Rai Premium Tale e Quale Show raccoglie 173.000 spettatori e lo 0.7% e La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher Quando meno te lo aspetti 397.000 spettatori pari all’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time, Lilli Gruber da 10% con ospite Conte

Boom di Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 che ha ospitato il premier Conte conquistando 2.844.000 spettatori pari al 10%. Stravinta la sfida Stasera Italia. Il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli ha radunato 1.456.000 individui all’ascolto (5.2%), nella prima parte, e 1.231.000 spettatori (4.3%), nella seconda.

Su Rai1 Soliti Ignoti raggiunge 5.219.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.763.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ottiene 1.027.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha raccolto 1.260.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? ha raggiunto 1.237.000 spettatori con il 4.6%. Un Posto al Sole è stato seguito da 1.749.000 spettatori con il 6.2%.

Su Tv8 Guess My Age ha raggiunto 683.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raggiunto 689.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time il ritorno di Cortesie per gli Ospiti ha interessato 395.000 spettatori con l’1.4%.