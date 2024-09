Ascolti tv, Roberto Saviano sempre più giù: Insider - Faccia a faccia con il crimine, 4 puntate in discesa su Rai3

Ascolti tv, Roberto Saviano 'Insider - Faccia a faccia con il crimine' cala ancora su Rai3. I numeri di lunedì 23 settembre 2024

Il quarto appuntamento della seconda stagione del programma di Roberto Saviano, 'Insider - Faccia a faccia con il crimine', non inverte il trend sul fronte degli ascolti tv. Rai 3 totalizza 607.000 telespettatori (3,38% share) nella prima serata di lunedì 23 settembre 2024 (qui tutti i risultati di tutti programmi).

Nella puntata in questione è stata raccontata la storia di Don Peppe Diana, il sacerdote ammazzato dalla camorra a 35 anni, il giorno del suo onomastico, nella sua chiesa a Casal di Principe. Tra le trasmissioni di informazione, bene invece Rete 4 Quarta Repubblica che raccoglie 775.000 spettatori (5.7%).

Tornando a 'Faccia a faccia con il crimine' di Roberto Saviano, come si diceva il trend degli ascolti tv è in calo. Vediamo i risultati delle tre puntate precedenti andate in onda da inizio settembre a oggi.

Ascolti tv, Lunedì 16 Settembre 2024 - Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine (Giornalisti minacciati dalle mafie)

Su Rai3 il programma di Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine segna 653.000 spettatori e il 3.71%

Ascolti tv, Lunedì 9 Settembre 2024 - Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine (Rosa Di Fiore)

Su Rai3 Insider – Faccia a Faccia con il Crimine segna 746.000 spettatori e il 4.3%.

Ascolti tv, Lunedì 2 Settembre 2024 - Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine (Antonio Patti)

Su Rai3 il programma di Roberto Saviano Insider: Faccia a Faccia con il Crimine segna 785.000 spettatori e il 5.22%

