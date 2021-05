Ascolti tv: Santoro conteso tra La7 e Rai, al posto di Amore criminale. Rumors

Riparte il 17 maggio il fortunato Magazine di Studio Aperto detto ‘Mag’ curato da Andrea Pucci. Finita la quotidiana di ‘Amici’ che lo aveva sostituito in gennaio, ora il ‘Mag’ tornerà in onda in coda all’edizione serale del tg di Italia Uno. Molto spazio verrà dedicato ai temi del Made in, dell’artigianato, del turismo ma anche a dossier come la sicurezza, le forze dell’ordine, immigrazione e covid. Intanto Pucci incassa un ottimo 4% di media del suo Tg4 alla sera.

Michele Santoro verso La7? E se invece arrivasse un’offerta in Rai da parte dell’Ad Salini? Uno spazio su Rai Tre al giovedì sera al posto di ‘Amore criminale’, che comunque fa più del 6%?

A ‘Uno Mattina’ si cambia. Per l’anno prossimo i conduttori Marco Frittella e Barbara Capponi verranno sostituiti. Qualcuno fa il nome di Lucia Goracci, una delle più brave inviate in Italia, che sarebbe stanca di girare il mondo. Tra le papabili si fa anche il nome di Giorgia Cardinaletti, sempre presente durante questa pandemia.

Alessia Lautone, direttore di LaPresse, è in uscita con il suo libro “Louis Vuitton” (Diarkos editore): non è un libro sulla moda ma una vera e propria inchiesta giornalistica su come si diventa un mito dell’immaginario collettivo.