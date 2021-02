MediaTech

Giovedì, 25 febbraio 2021 - 12:10:00 Ascolti tv, Scanzi-Travaglio al 2%. Lilli Gruber sotto al 7,5%. Sciarelli vola Ascolti tv, Barbara Palombelli al 3,5% in prime time. Italia’s Got Talent 2021 al 7% complessivo. Sky Sport va in gol con l'Atalanta