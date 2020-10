Ascolti tv, in Rai flop della compagna di Mentana. Già sospeso "Seconda linea"

Dopo due sole puntate 'Seconda Linea', programma di informazione di Raidue di prima serata, chiude i battenti. Lo ha appena annunciato il direttore di Raidue Ludovico Di Meo. Condotto da Francesca Fagnani (compagna di Enrico Mentana) e Alessandro Giuli il programma del giovedi' sera che si scontrava con 'Dritto e Rovescio' di Del Debbio su Rete 4 e con 'Piazza Pulita' di Formigli su La7 ha attratto pochi spettatori sia nella prima sia nella Seconda puntata (1,9 e 1,66). Il programma ripartira' dopo una rimodulazione, ha annunciato Di Meo.

"Non e' un problema di ascolti, le cose nuove hanno bisogno di tempo, ma bisogna essere convinti che il progetto corrisponda alle nostre idee". Il direttore di Raidue Ludovico Di Meo ha cosi' spiegato la decisione di sospendere, dopo due sole puntate lo spazio informativo di prima serata 'Seconda linea' condotto dall'inedita coppia Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. "Anziche' correggere il programma in corsa andando avanti in modo sbilenco preferiamo fermarci per rimodulare il progetto e farlo ripartire appena saremo pronti". Non c'e' ancora una data precisa, ma e' certo, aggiunge, che il programma informativo riveduto e corretto andra' in onda sempre di giovedi': "E' una serata da fossa di leoni, un'arena complicata, ma Raidue non rinuncera' al giovedi' informativo". Il direttore ha spiegato che non e' ancora chiaro neanche cosa non abbia funzionato in particolare e dove quindi si concentreranno le correzioni. "La sperimentazione resta sempre il nostro pallino, non ci rinunceremo" ha precisato, chiarendo pero' che riguardo alla nuova edizione del programma non c'e' certezza ne' sul titolo, ne' sulla doppia conduzione, ne' sul fatto che i protagonisti delle prime due puntate resteranno al loro posto: "Tutto il progetto deve essere rivisto, tra un po' trarremo le conclusioni su conduttori e autori". Giovedi' prossimo al posto di 'Seconda linea' andra' in onda una serie, che sulla rete assicura ascolti e affezione. "Sull'intrattenimento abbiamo trovata la quadra, la nostra comfort zone, mentre l'informazione e' ancora da strutturare" ha aggiunto Di Meo".