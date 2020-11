Ascolti tv, Stasera Italia male (al 3,5%). La Hunziker batte Rai1

ASCOLTI TV, MICHELLE HUNZIKER BATTE IL FILM DI RAI1

All Together Now – La Musica è Cambiata vince gli ascolti tv nel prime time di mercoledì 25 novembre 2020. Canale 5 vola al primo posto con 3.150.000 spettatori e il 14.9% di share. Battuta Rai1 dove il film Nome di Donna viene vista da 2.778.000 spettatori con l'11.8% di share.

ASCOLTI TV, CHI L'HA VISTO? PORTA RAI3 SUL PODIO

Il podio è di Rai3. Chi l’ha Visto? non tradisce mai con il suo zoccolo duro di spettatori affezionati e registra 1.962.000 spettatori con l’8.6%.

Segue Italia 1 con Hercules – La Leggenda (1.599.000 spettatori, 6.2%), poi Rai2 con L’Alligatore (1.038.000 spettatori, 4.4% di share) .

ASCOLTI TV, BARBARA PALOMBELLI AL 3,5%

Speciale Stasera Italia su Rete4 fatica. Il programma di Barbara Palombelli fa il 3,5% con 805.000 spettatori pur crescendo un pochino rispetto a sette giorni fa (770.000 spettatori con il 3.4% di share)

Su La7 Maradona by Kusturica piace a 625.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 X Factor fa il 2.3% con 458.000 spettatori mentre sul Nove Riaccendiamo i Fuochi conquista 264.000 spettatori (1%).

ASCOLTI TV, OTTO E MEZZO STRAVINCE CON STASERA ITALIA

In access prime time vince Rai1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno che fa 4.932.000 spettatori con il 17.2% mentre la puntata speciale di Techetechetè segna il 12.7% con 3.538.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia arriva a 541.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su La7, Otto e Mezzo di Lilli Gruber sfiora l'8% (7,,9%) con 2.266.000 spettatori. Staccata Rete 4 e Stasera Italia News che viene seguita da 1.184.000 (4.2%) nella prima parte e 952.000 (3.3%) nella seconda.