Ascolti tv, Stefania Sandrelli batte Canale 5. Berlinguer supera Giordano

ASCOLTI TV PRIME TIME 23 GIUGNO - Dati Auditel

Ascolti tv, Stefania Sandrelli batte 'Victoria e Abdul'

Vittoria di Rai1 nel prime time di martedì 23 giugno. Il film 'Il crimine non va in pensione' con Stefania Sandrelli ha ottenuto 2.530.000 telespettatori e il 12,02% di share (la scorsa settimana la fiction in replica Nero a metà aveva raggiunto il 13,7% e 3,091 milioni). Secondo gradino del podio per il film trasmesso da Canale 5 'Victoria e Abdul' che ha totalizzato 1.802.000 telespettatori e uno share del 9,5% (sette giorni fa 10,5% e 2,247 milioni per Cado dalle nubi con Checco Zalone).

Ascolti tv: Iene Show porta Italia 1 sul podio

Terzo posto per il programma 'Le Iene' che su Italia1 è stato seguito da 1.719.000 telespettatori pari all'11,4% di share.

Ascolti tv: Bianca Berlinguer supera Mario Giordano. Speciale Bersaglio Mobile sotto al 2%

Tra i talk show bene su Rai3 '#Cartabianca' che ha interessato 1.255.000 telespettatori e il 6,55% di share mentre su Rete4 'Fuori dal coro' (intervista di Mario Giordano a Matteo Renzi) è stato visto da 1.057.000 telespettatori (share del 6,49%). La sfida dell'informazione viene chiusa da La7 con 'Speciale Bersaglio Mobile - Le tenebre di Bibbiano' che ha ottenuto invece 420.000 telespettatori e uno share dell'1,9%.

Tra gli altri programmi, su Rai2 'Squadra Speciale Cobra 11' è stata seguita da 1.027.000 telespettatori (share del 4,55%) e 'Novantesimo minuto goal flash' ha ottenuto 960.000 telespettatori (share del 4,12%). Su Tv8 Il film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato è stato visto da 483.000 telespettatori, share 2,8% mentre su Nove il film 'Deja vu - Corsa contro il tempo' è stato visto da 592.000 telespettatori (share del 3%).