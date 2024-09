Ascolti tv: Stefano De Martino show, da Affari Tuoi al prime time con Carlo Conti!

Ascolti tv, Stefano De Martino buona (anche) la seconda di Affari Tuoi

La seconda puntata di 'Affari Tuoi' condotta da Stefano De Martino era forse più attesa della prima dal punto di vista della tenuta dei risultati negli ascolti tv.

Se lunedì 2 settembre 2024 il risultato è stato ottimo (qui i numeri), ma qualcuno poteva pensare che ci fosse anche la curiosità per il nuovo conduttore che aveva preso l'eredità di Amadeus (che prepara la grande notte del Nove, con la serata speciale di domenica 22 settembre: Chissà chi è e Suzuky Music Party), martedì 3 settembre 2024 è stata superata a pieni voti la prova del nove sul fronte dell'Auditel: il game show di Rai1 è rimasto sopra ai 4 milioni di spettatori (per la precisione 4.077.000) con uno share che sfiora il 23% (22,9% per la precisione)

Dopo l'esordio, Stefano De Martino si mostra rilassato, scherza come è nel suo stile, mostrando le sue doti in conduzione -empatia e freschezza- che insieme a quell''old style' misurato sono la ragione del suo approdo ad un programma Rai di questo livello dopo i successi ottenuti nelle passate stagioni su Rai 2 (da "Stasera tutto è possibile" a "Bar Stella")

Stefano De Martino cita ancora Amadeus ad Affari Tuoi. 'Soldi sicuri!'

Nella prima puntata Stefano De Martino aveva citato Amadeus? Nella seconda arriva la doppietta: il conduttore di Affari Tuoi, quando vede che il concorrente resta con 50mila euro e 100mila euro, e quindi anche ci sarà una vittoria, esclama: "Qui dobbiamo citare ancora una volta Amadeus, sono 'soldi sicuri'!!!!". Il pubblico applaude, internet si infiamma.

Stefano De Martino sarà il primo giudice (a rotazione) di Tale e Quale Show

Dall'eredità di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi a Tale e Quale Show: Stefano De Martino sarà protagonista di un altro programma cult di Rai 1, ossia lo spettacolo presentato da Carlo Conti. Il programma tornerà in prime time venerdì 20 settembre e vedrà Stefano De Martino - secondo quanto anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni - come primo giurato a ripetizione. Al suo fianco Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi (che ha preso il posto di Loretta Goggi)

