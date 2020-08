Ascolti tv, Sky-Tv8 vola con la finale Siviglia-Inter: ascolti da record

La finale di Europa League Siviglia-Inter fa volare Tv8 dove la partita è stata vista da 4.253.000 spettatori con il 22,8% di share. Sempre restando in prima serata su Canale 5 'Come sorelle' ha segnato un 10,79% di share con un pubblico di 1.777.000 telespettatori. A seguire su Rai 1 'I migliori dei Migliori Anni' ha registrato 1.503.000 telespettatori pari ad uno share del 9,46%. Su Italia 1 il film '17 again, ritorno al liceo' ha totalizzato 819.000 telespettatori (4,76%). Su Rai2 per 'Mai fidarsi di quel ragazzo' share del 4,3% e 788mila spettatori. Su Rai3 per 'La grande storia' share pari al 3,8% e 682mila spettatori. Su Rete 4 'Il burbero' ha realizzato il 3,14% di share con 528.000 telespettatori. Su La7 la pellicola 'La caccia' ha convinto 189.000 spettatori (1,63%). E Sul Nove 'I migliori Fratelli di Crozza' ha richiamato l'attenzione di 215.000 telespettatori con share pari all'1,2%. Nel complesso le reti Rai hanno incassato le 24 ore (2.531.000 spettatori e 31,26%) e la prima serata (5.026.000 e 27,08%) mentre ha vinto Mediaset la seconda serata (2.778.000 spettatori e 30,21%).