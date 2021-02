Ascolti tv, Tg: consenso bipartisan per Draghi

La crisi di governo con il naufragio del Conte ter con la chiamata al Colle di Draghi raccoglie il sostegno di tutte le testate, che ripropongo il commento di numerosi editorialisti: Lo Papa de la Repubblica per il Tg3; Riotta de La Stampa, Feltri de Il Giornale e De Bortoli del Corriere al Tg2; Cerasa del Foglio e Tarquinio dell’Avvenire per il Tg5. Lo rivela l'Osservatorio Tg Eurispes-CoRIs Sapienza sulla settimana 1-5 febbraio 2021 secondo quanto riporta il sito eurispes.eu. Che spiega: "Grandi elogi alla figura di “Supermario” dalla testata di Mimum che, nella copertina di mercoledì, ripercorre la lunga storia professionale del “più grande banchiere centrale di tutti i tempi”, riproponendo i suoi più recenti interventi in tema d’Europa, di rigore ma anche di occupazione giovanile"

Ascolti tv: crisi di governo, Draghi premier, caso Navalny, Zaki.. la settimana dei Tg. L'analisi dell'Osservatorio Tg Eurispes-CoRIs Sapienza

"Di fronte ad un “istintivo” consenso per una figura dall’altissima caratura internazionale, l’informazione di serata rilancia le dichiarazioni bipartisan della politica, cercando di prevedere quali scenari potranno emergere al termine delle consultazioni. Grande attenzione alle mosse dei 5 Stelle, dopo l’apertura, giovedì, di Conte che tenta di ricompone attorno a sé un partito diviso. Tg4 raccoglie il commento del direttore de la Repubblica, Maurizio Molinari, aprendo l’edizione di mercoledì con un duro editoriale contro l’ex ministro Toninelli, “colpevole” di un’uscita anti-Draghi sui social. Ampio spazio trovano le riflessioni sul destino del “responsabile” di questa crisi (Tg5), Matteo Renzi, intervistato mercoledì dal Tg3 che, sempre mercoledì, interpella anche Zingaretti", sottolinea il sito Eurispes.

Covid, cronaca dei contagi, regioni in zona gialla e i servizi ad hoc trovano invece spazio da metà edizione per tutti. Tra gli altri temi della settimana si passa dal caso Navalny al i al golpe in Myanmar, la vicenda giudiziaria dello studente Patrick Zaki seguita con "maggiore interesse da Tg3 e Tg La7". E ancora: "le allarmanti rilevazioni Istat sull’occupazione trovano spazio solo nelle edizioni di lunedì", spiega Eurispes. I dati raccontano che a dicembre 2020 su 101.000 nuovi disoccupati se ne contano oltre 99.000 donne. "Tg3 analizza questa sorprendente disparità intervistando la professoressa Paola Antonia Profeta della Bocconi. Attenzione anche per il Tg4, che ne discute con la ex ministro Bellanova".