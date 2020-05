Ascolti tv, Uno Mattina In Famiglia record. Stagione d'oro per Setta-Timperi

Ascolti tv: Setta-Timperi chiudono alla grande la stagione

Dove mette mano Michele Guardì tutto diventa oro. Così anche Unomattina in famiglia che dopo anni ha cambiato coppia di conduttori, chiude il 28 giugno una stagione da record. Merito della coppia Monica Setta/Tiberio Timperi che sulla carta era apparsa molto rischiosa. Timperi è un fuoriclasse della tv mentre la Setta tornava su Rai 1 dieci anni dopo i suoi successi con Domenica in e il suo ritorno non era stato scevro da perplessità e polemiche. Invece il feeling con Timperi ha permesso al programma del day time di Rai 1 nel week end di diventare un gioiellino con picchi del 37 per cento nei giorni di Sanremo. Ovviamente un programma così ben fatto e di successo è anche molto ambito.

Ascolti tv, Timperi e Setta vanno avanti fino al 28 giugno

Dagospia ha scritto che Timperi risulta confermato mentre la Setta sarebbe in bilico. In realtà, fonti bene informate, sostengono che la coppia o viene confermata in toto (squadra che vince non si cambia) o avrà altri due nuovi protagonisti. Intanto, Timperi e la Setta vanno avanti fino al 28 ma prima di quella data l'ottimo direttore di Rai 1 Stefano Coletta, considerato un intellettuale molto slegato dalla politica dei partiti e dalla logica spartitoria di programmi e conduttori, avrà sciolto il nodo. E sapremo se anche il prossimo anno vedremo l'attuale coppia o se qualcosa cambierà.