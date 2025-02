Ascolti tv, The Voice Senior? Antonella Clerici affonda Canale 5. Crozza-boom ritorno.. Top e Flop Auditel

Ascolti tv, venerdì 21 febbraio 2025: The Voice Senior debutto super per Antonella Clerici. Le Onde del Passato ko

The Voice Senior stravince la sfida degli ascolti tv nella prima serata di venerdì 21 febbraio 2025 portando su Rai1 3.708.000 spettatori pari al 24% di share: per il programma dedicato a cantanti over 60 di grande talento e condotto da Antonella Clerici (con i 4 coach: Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa) è un debutto ancora migliore di un anno fa quando arrivò a 3.557.000 spettatori con il 21.5% di share.

Canale 5 chiude lontana con la seconda puntata di Le Onde del Passato che viene visto da 2.412.000 spettatori con uno share del 14.8%.

Il podio degli ascolti tv anche questo venerdì se lo prende Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi su Rete 4 con 1.176.000 spettatori (8.3%).

Ascolti tv, Fratelli di Crozza sopra al 6% al rientro. Propaganda Live non perde colpi su La7

L'attesa è finita, Maurizio Crozza è tornato con le nuove puntate e il Nove festeggia: Fratelli di Crozza vola subito alto con 1.095.000 spettatori (6.1%).

Bene La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi che guadagna 946.000 spettatori e il 6.9%.

Su Rai3 dopo una presentazione di 7 minuti (406.000 – 2%), Far West di Salvo Sottile ottiene 509.000 spettatori e il 3.1%.

Tra gli altri programmi tv della prima serata

Su Rai2 il film Il mio nome è vendetta fa 640.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Safe House: Nessuno è al sicuro piace a 962.000 spettatori (5.7%) e su Tv8 Cucine da Incubo di Antonino Cannavacciuolo intrattiene 402.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 295.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio.