Ascolti TV, venerdì 29 novembre 2024 Clerici demolisce il Patriarca 2. Crozza accelera. Quarto Grado-Propaganda Live... Chi ha vinto. Top e flop

Ascolti TV, venerdì 29 novembre 2024 Clerici stravince con The Voice Kids contro il Patriarca 2

Non c'è storia nella sfida del venerdì sera: Rai1 con The Voice Kids di Antonella Clerici vince nettamente con 3.716.000 spettatori e il 23.8% di share. Canale 5 chiude al secondo posto, ma è lontanissima: la terza puntata de Il Patriarca 2 nella prima serata del venerdì sera convince 2.143.000 spettatori con il 12.8%

Ascolti tv, Quarto Grado podio, poi Fratelli di Crozza e Propaganda Live

Il podio degli ascolti tv? E' ancora di Rete 4 con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi saldamente sopra il milione e l'8% rispettivamente a quota 1.167.000 spettatori e 8.2%.

Maurizio Crozza mette la quarta, questa settimana nel senso che si riprende il quarto posto assoluto con Fratelli di Crozza che porta sul Nove 1.133.000 spettatori (con picco a 1.372.000) e supera il muro del 6% toccando il 6.2%. Su La7 Propaganda Live viene visto da 905.000 spettatori e il 6.5%.

Ascolti tv, FarWest, Bake Off e i trend della prima serata

Su Rai3 FarWest di Salvo Sottile tiene bene con 562.000 spettatori e il 3.4% (presentazione a 430.000 e il 2.1%). Tra gli altri ascolti tv della prima serata: su Rai2 Falla girare intrattiene 462.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone va a quota 1.004.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Quantum of Solace fa 353.000 spettatori con il 2%.

E ancora. Gli altri trend dall'Auditel - Sul 20 The Italian Job piace a 476.000 spettatori (2.6%). Su Iris Scommessa con la morte arriva a 345.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Forza 10 da Navarone viene seguito da 256.000 spettatori (1.4%). Bene su RealTime Bake Off – Dolci in Forno: Benedetta Parodi e la sua squadra convincono 661.000 spettatori con il 3.7%.