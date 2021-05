Ascolti tv, Veronica Gentili batte Lilli Gruber e si prende il sabato sera

Ieri, sabato 22 maggio, è andato in scena il sorpasso di Veronica Gentili (1.130.000 – 5.5%) su Lilli Gruber (1.053.000 – 4,9%), Una serata vincente per “Stasera Italia weekend” grazie all’imprinting della spumeggiante conduttrice romana (e i suoi autori) che hanno sbaragliato la concorrenza in “prime-time” con un sostanziale 0,6 di scarto. Una battuta d’arresto clamorosa per la rete di Cairo, la quale, soprattutto nei prefestivi, è sempre costretta a leccarsi le ferite. Tuttavia (unica consolazione) Massimo Giletti, la domenica dei weekend, tiene e regge prepotentemente il confronto con le reti Mediaset nella medesima fascia oraria.

A seguire, in prima serata (e oltre) – come ci dettaglia minuziosamente il sito davidemaggio.it, su Rai1 - la finale dell’Eurovision Song Contest vinto dall’Italia – dalle 20:59 alle 1:03 – ha conquistato 4.512.000 spettatori pari al 25% di share (presentazione di 21 minuti a 3.781.000 e il 18.2% - qui il confronto con le finali degli ultimi anni). Su Canale5 la replica di 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 2.018.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.506.000 spettatori (6.7%) e Blue Bloods 1.460.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 I pinguini di Madagascar ha intrattenuto 1.012.000 spettatori (4.6%).

Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.201.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 Viaggi di nozze totalizza un a.m. di 871.000 spettatori (4.2%). Su La7 I miserabili ha registrato 589.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Elysium segna 367.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? è seguito da 393.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Io sono leggenda è visto da 459.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 La concessione del telefono – C’era una volta Vigata è seguito da 222.000 spettatori (1%). Su RaiPremium Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani sigla 439.000 spettatori (2%). Su La5 L’Isola dei Famosi arriva a 206.000 spettatori (1.1%).