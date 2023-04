Asia Argento volto del brand "trasgressivo" Cult. On air il nuovo spot

Asia Argento nuovo volto di Cult. On air lo spot

Cult, brand di abbigliamento e calzature che ha fatto della libertà e della trasgressione il suo tradermark, sceglie nuovamente Asia Argento come volto del marchio, questa volta per la campagna pubblicitaria Primavera Estate 2023.

Come scrive Engage, “Una star poliedrica e, al contempo, una musa, capace di essere sé stessa con coraggio e personalità, nella vita come nelle scelte di moda, diventa ancora una volta l’espressione perfetta del dna del brand”, afferma Cult in una nota stampa.

Gli scatti sono firmati dalla fotografa Maddalena Petrosino: Asia Argento viene ritratta in un ambiente che il marchio ha definito “minimalista, in un pas de deux che diventa una celebrazione di un’attitudine forte e femminile insieme”.