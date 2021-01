Assalto Usa, gaffe durante la diretta. La regia fa uno 'scherzetto' a Mentana

Durante la diretta dell'edizione straordinaria del Tg La7 di Enrico Mentana sull'assalto al Campidoglio degli Usa, di cui si sta parlando ininterrottamente nelle ultime ore, la regia fa uno "scherzetto", come lui stesso lo definisce in un post sul suo profilo Instagram, al giornalista.

Mentre Mentana commenta le immagini dell'attacco postate da vari profili Twitter, la regia per errore manda in onda un video di un profilo satirico intitolato 'Live footage da Washington D.C.' con la scena di un film in cui un personaggio armato di lanciafiamme spara contro alcune automobili. Mentana e Greco accortisi che non era Washington quella nelle immagini del filmato hanno a bruciapelo pensato a qualche altra città americana. Poi dagli utenti sui social è arrivata la conferma, era una scena tratta dal film "Project X-Una festa che spacca".