Assegno unico figli 2021 Inps, come richiederlo: le informazioni utili

Assegno unico figli, come richiederlo

Sono disponibili le istruzioni Inps per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori (assegno ponte), e le richieste possono essere inoltrate, una sola volta per ciascun figlio, da oggi 1° luglio dal genitore richiedente ed entro il 31 dicembre 2021.

I canali per fare domanda sono:

- il portale web, con l’apposito servizio se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid o Carta di identità elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

- il Contact Center Integrato raggiungibile al numero verde 803164 per la rete fissa al numero 06164164 per i cellulari (a pagamento).

- i patronati.

Per presentare le domande c’è tempo fino alla fine dell’anno, ma quelle che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 danno diritto al riconoscimento degli arretrati a partire dal primo luglio. Coloro invece che la presenteranno oltre il 30 settembre riceveranno l'importo dal mese di presentazione della domanda stessa.

Assegno unico figli 2021, a chi spetta: requisiti

Il sostegno pensato per nuclei famigliari con figli minori che già non usufruiscano dell’Assegno Nucleo Famigliare, potrà essere richiesto se si è in possesso di un ISEE fino a 50000 euro.

L’importo massimo erogabile ammonta a 167,50€ al mese per ogni figlio minore. Nel caso in cui ci sia più minore, l’importo sale del 30% per ogni minore. Quindi per due figli minori sarà erogato l’importo massimo di 218€.

A chi presenterà ISEE inferiori a 7000€ spetterà l’importo pieno, mentre da 7000 a 15000 l’importo equivarrà a una quota del 50%.

L’importo minimo per chi presenta un ISEE tra i 40000 e i 50000€ è di 30€ a figlio o 40€ nel caso sia presente più di un minore nel nucleo famigliare.

L’Assegno Unico Figli è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.

La misura di sostegno viene erogata a nuclei famigliari che contino uno o più figli minori di 18 anni compresi figli adottati e minori in affido.

In questa fase l’assegno verrà erogato in misura completa solo a famiglie che non rientrano in quelle beneficiarie degli assegni per il nucleo famigliare, come ad esempio lavoratori autonomi e disoccupati.

Le famiglie che percepiscono l’Assegno Nucleo Famigliare invece, potranno chiedere la prestazione a copertura della differenza tra quanto erogato dall’Assegno Nucleo Famigliare e quanto previsto dall’assegno unico figli 2021 che ammonta a 37€ per ciascun figlio entro 2 figli minori, oppure 55€ per ciascun figlio per i nuclei famigliari con tre o più minori.

Assegno unico figli, come viene pagato

Sono 5 i canali di accredito dell'assegno unico figli 2021 possibili: il conto corrente bancario o postale, il bonifico domiciliato presso lo sportello postale, il libretto postale, il conto corrente estero area Sepa, oppure una carta prepagata con Iban. Se però si sceglie l’Iban, il conto o la carta indicata devono essere intestati o cointestati alla persona che fa richiesta dell'assegno.