Auditel, debutta total audience: ascolti unificati per tv, smartphone e tablet

Auditel, debutta la "total audience": l'innovativo sistema per misurare gli ascolti prodotti da tutte le piattaforme (Tv, smart tv, smartphone e console)

"Facendo leva proprio sul modello di Joint industry committee, e dopo aver realizzato nel 2019 la misurazione dei consumi televisivi fuori dal televisore, quelli fruiti attraverso i device digitali connessi (Smart Tv, smartphone, pc, tablet, gaming console), Auditel ha avviato il rilascio sul mercato di tre importanti novità".

Lo ha sottolineato Andrea Imperiali, presidente di Auditel, nella sua relazione annuale al Senato. In particolare, si evidenzia il via al nuovo sistema “Total audience, il sistema di misurazione univoco degli ascolti prodotti su tutte le piattaforme e tutti i device realizzato combinando il panel e i dati censuari". Accanto a questa, il Cusv, "il Codice Univoco degli Spot video, una componente innovativa della Total Audience Auditel, ma anche l'unico caso al mondo di tracciamento di ogni singolo spot pubblicitario, online e offline, integrato direttamente nella misurazione degli ascolti".

E, infine, "la riorganizzazione dell'Ascolto non riconosciuto, ossia la raccolta e la riclassificazione, attraverso strumenti innovativi, degli ascolti non identificati, precedentemente non misurati (e quindi non visibili): un upgrade che posiziona Auditel a livello dei ‘best in class’ sul piano internazionale".