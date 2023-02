Audiweb, 44 milioni di italiani online nel 2022: soprattutto da Mobile

Audiweb, i dati della total digital audience nel 2022

La total digital audience nel 2022 si è mantenuta stabile rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 74,8% della popolazione dai 2 anni in su (+0,4% rispetto al 2021), pari a 44 milioni di individui online in media nel mese dai device rilevati (Computer e Mobile). Resta stabile anche la fruizione da Computer mensile (+0,5), con il 47,2% della popolazione 2+ online nel mese. La fruizione di intenet da Mobile (Smartphone e/o Tablet) tra gli individui maggiorenni raggiunge quasi il 91% di questo segmento, con 39,2 milioni di 18-74enni collegati mensilmente (+0,8% rispetto al 2021).

Nel giorno medio del 2022 hanno navigato 36,8 milioni di persone (il 62,6% degli individui dai 2 anni in su), anche in questo in modo stabile rispetto al 2021 (+0,4%). L’audience online da Mobile nel giorno medio del 2022 ha raggiunto 34 milioni di utenti online, pari all’83,2% dei 18-74enni.

Gli utenti online nel 2022 hanno navigato in media per 2 ore e 35 minuti nel giorno medio, consumando 2 ore e 23 minuti da Mobile. Dalla media della fruizione di internet nel 2022 risulta che il tempo speso mensile per persona è arrivato a 65 ore e 45 minuti, pari a 2 giorni e 18 ore complessivi.

Le prime tre categorie di siti e mobile app più visitati mensilmente nel 2022 sono quelle dedicate ai motori di ricerca (Search, con il 71% della popolazione dai 2 anni in media), agli strumenti e servizi online (Internet tools / Web Services, con il 68,3% della popolazione) e alle piattaforme di contenuti e informazioni video (il 66,8%). In termini di penetrazione, tra le prime quindici categorie più visitate, nel 2022 sono cresciute maggiormente quelle che raggruppano siti e app per la gestione delle email (+3,7%, con 37 milioni di utenti mensili in media), per gli acquisti online (Mass Merchandiser +4,3%, pari a 36,2 milioni), dedicati alle mappe e informazioni per viaggiare (+9,3%, con 32,2 milioni di utenti), alle Telcos e servizi per la gestione di internet (Multi-Category Telecom/Internet Services +6,6%, con 31,8 milioni), gli strumenti di ricerca (Research Tools +8,3%) e al meteo (Weather +5,3%).

La total digital audience nel mese di Dicembre 2022

Dai dati dell’ultima rilevazione Audiweb powered by Nielsen, basata sui dati di dicembre 2022, risulta che in quest’ultimo mese dell’anno sono stati 43,8 milioni gli individui online, pari al 74,7% della popolazione dai 2 anni in su. Il 91,5% della popolazione di 18-74 anni (39,2 milioni) ha navigato da Mobile nel mese.

La total digital audience nel giorno medio di dicembre ha visto 36,2 milioni di individui dai 2 anni in su, online per 2 ore e 39 minuti. La fruizione da device mobili nel giorno medio ha raggiunto il 79,2% dei 18-74enni (33,9 milioni), online da questi device per 2 ore e 26 minuti per persona.

Analizzando i dati della fruizione di internet in base alle fasce d’età, risulta che l’88,7% dei 35-44enni ha navigato almeno una volta nel giorno medio di dicembre e in media per 2 ore e 51 minuti, seguiti dall’86,8% dei 45-55enni (online per 2 ore e 35 minuti) e dall’85% dei 18-24enni (online per 3 ore e 23 minuti).

Per quanto riguarda le categorie di siti e app mobile più visitate nell’ultimo mese dell’anno si osserva un complessivo allineamento rispetto alla classificazione media del 2022, con alcune piccole differenze. Ad esempio, nel mese di dicembre la categoria dedicata ai portali generalisti ha raccolto maggiore interesse rispetto alla media dell’anno, posizionandosi al quarto posto con 39,1 milioni di utenti nel mese (38,5 la media del 2022) e prendendo il posto del raggruppamento dedicato alle news online con 37 milioni 971 mila utenti (erano 38,6 milioni in media nel 2022); la categoria dedicata ai siti e app di acquisti online raggiunge 37,3 milioni di utenti nel mese (contro i 36,2 milioni in media nel 2022) e al dodicesimo posto troviamo la categoria dedicata al cibo e alle ricette con quasi 33 milioni di utenti (nel 2022 ha raggiunto una media di 29,9 milioni di utenti, fermandosi alla diciassettesima posizione delle categorie più visitate nell’anno).