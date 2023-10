Avanti Popolo, colpaccio di De Girolamo per alzare gli ascolti. Ecco l'ospite

Avanti Popolo, Nunzia De Girolamo intervista la vittima delle violenze di Palermo

Nunzia De Girolamo tenta il colpaccio per salvare gli ascolti di “Avanti Popolo”. Nelle prime tre puntate del programma in onda su Rai 3, gli ascolti non hanno dato i risultati sperati. Partendo dal debutto, chiuso con il 3,6% di share, la conduttrice ha subito provato ad alzare l’asticella ospitando Fabrizio Corona, assoluto protagonista del caso Calcioscommesse che ha coinvolto diversi giovani professionisti di Serie A.

Malgrado l’ospitata dell’ex “re dei paparazzi”, il programma non è riuscito a fare il tanto sperato (e annunciato dallo stesso Corona) “botto” ottenendo solo 1 punto percentuale in più e fermandosi così al 4,3%. Infine, a spegnere l’entusiasmo, il tonfo del terzo appuntamento con uno share sprofondato al 2,6%.

Ma non si può non ricordare che il nuovo programma condotto da Nunzia De Girolamo va in onda di martedì, giorno “di fuoco” per i palinsesti, con in onda colossi dal calibro di “È sempre Cartabianca” (Rete 4), “Dimartedì” (La7) e “Belve” (Rete4), il quale è ormai giunto all’ultima puntata della stagione.

Così, per alzare gli ascolti della trasmissione, Nunzia De Girolamo tenta il colpaccio con un ospite in esclusiva. In studio, per la prima volta in un faccia a faccia, la ragazza vittima della violenza di sette giovani al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio.

Tra gli altri, saranno ospiti anche il condirettore di Libero Pietro Senaldi, la scrittrice Melissa Panarello, l'onorevole Simonetta Matone e l'onorevole Angelo Bonelli. In sommario anche un'intervista al marito dell'insegnante di Prato che ha avuto un figlio da un suo alunno quattordicenne e che è stata condannata per avere avuto rapporti con un minore.

Al popolo in studio verrà quindi affidato anche l'interrogativo: è possibile perdonare una persona che ami, ma che commette un crimine? A fare da contrappunto al dibattito, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia che cercheranno di approfondire e sviscerare i temi trattati, e i materiali presenti sul web e sui social, strumenti attraverso i quali anche il pubblico da casa sarà invitato a esprimersi attraverso il profilo Instagram.