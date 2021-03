Avatar batte Avengers Endgame: clamoroso. E’ il film che ha guadagnato di più

Avatar batte Avengers Endgame: è ancora il film che ha guadagnato di più nella storia del cinema

Un nuovo rilascio in Cina del fortunatissimo Avatar ha ribaltato ancora la classifica dei film che hanno guadagnato di più. Il colosso di Cameron aveva dominato per un’intera decade. Nel 2019 però Avengers Endgame aveva avuto la meglio: dopo essere arrivato nei cinema di tutto il mondo, in un paio di mesi aveva raggiunto il primo posto nella classifica dei film che hanno guadagnato di più. Avatar ora ha recuperato ed è nuovamente in cima, grazie ad un nuovo rilascio in Cina.

Avatar batte Avengers Endgame

Il film che ha guadagnato di più in tutta la storia del cinema è ancora Avatar. La classifica potrebbe però cambiare a fronte di un nuovo rilascio di Avengers Endgame.

L’annuncio del ribaltone è stato dato da Zoe Saldana, interprete di Gamora in Avengers Endgame e negli altri film del Marvel Cinematic Universe e di Neytiri (la Na'vi co-protagonista della pellicola) in Avatar.

"Congratulazioni ad Avatar per essere diventato, ancora una volta, il film numero uno di tutti i tempi. Cina – ha dichiarato Zoe - ti dobbiamo un favore. Sapere di aver fatto parte dei due più grandi film di tutti i tempi è incredibile. Ringrazio i miei fan, i fan di Avatar e i fan di Avengers Endgame”.

Avatar guadagna oltre 2,8 mld di dollari: ecco la classifica completa

Con il rilascio in Cina, Avatar ha totalizzato 2.810 miliardi di dollari. Ha dunque superato Avengers Endgame che è scivolato al secondo posto fermandosi a 2.797 miliardi di dollari.

Nella classifica dei film che hanno guadagnato di più troviamo Titanic con 2.194 miliardi di dollari. Seguono in ordine Star Wars Il risveglio della Forza con 2.068 miliardi e Avengers Infinity War con 2.068 miliardi.