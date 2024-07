Ballando con le Stelle 2024 cast, bomba! Luca Barbareschi! Da Federica Nargi a... Tutti i nomi (ufficiali) del dance show di Rai1

Ballando con le Stelle 2024 cast, Luca Barbareschi nel dance show di Rai 1

"Entra nel cast di Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi". L'annuncio social sul profilo del dance show di Rai1 porta a un altro nome ufficiale per l'edizione del programma presentato da Milly Carlucci che partirà sabato 28 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Ballando con le Stelle 2024, Bianca Guaccero nel cast programma di Rai 1

Annuncio che segue di poche ore quello che aveva confermato anche l'arruolamento di Bianca Guaccero tra i concorrenti del programma, giunto ormai alla 19esima edizione e campione evergreen negli ascolti tv. "Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare? Ah vabbè, ma allora io non vedevo l'ora di ballare, perché ci vedremo quest'anno a Ballando con le stelle. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Ragazzi, mi raccomando: vi aspetto e non mancate. Arrivo Milly!", le parole dell'attrice e conduttrice tv che dunque sarà protagonista a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2024, da Federica Pellegrini a Federica Nargi e... i concorrenti del cast

Non solo Luca Barbareschi e Bianca Guaccero. Ballando con le Stelle 2024 vedrà tra i suoi ballerini vip anche l'economista Alan Friedmann e i Cugini di campagna. Pochi giorni fa era anche arrivata una ufficializzazione 'olimpica': la Divina Federica Pellegrini - in questi giorni a Parigi 2024 dove sta seguendo le Olimpiadi nel suo nuovo ruolo di membro del Cio e sta assistendo alle imprese degli azzurri del nuoto (da Martinenghi a Ceccon, sino ad Highlander Gregorio Paltrineri) - dopo aver preso la medaglia d'argento a Pechino Express sogna l'oro nel dance show di Rai 1.

E ancora. Il cast di Ballando prevede il conduttore tv Massimiliano Ossini (che nel 2006 vinse Notti sul ghiaccio), la cantante Nina Zilli (quattro Festival di Sanremo e per tre anni nella giuria di Italia's Got Talent), la showgirl Federica Nargi (compagna dell'ex stella del calcio Alessandro Matri) e il comico Francesco Paolantoni (protagonista negli ultimi anni a Tale e Quale Show, l'Acchiappatalenti, Stasera tutto è possibile, Che tempo che fa).

Ballando con le Stelle 2024, Mara Maionchi in giuria

Attenti anche alla giuria. Ballando con le Stelle 2024 schiera non solo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, ma anche la new entry Mara Maionchi. “Il lavoro batte il talento se il talento non lavora duro”, dice l'ex X Factor nel video in cui viene annunciata la sua presenza. Tra i commentatori Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.